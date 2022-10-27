Bakanlar Kurulu'ndan derneğe 500 bin TL’lik katkı

Bakanlar Kurulu, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne 500 bin TL’lik katkı yaptı

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27/10/2022

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Bakanlar Kurulu'ndan derneğe 500 bin TL’lik katkı

Bakanlar Kurulu, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne 500 bin TL’lik katkı yaptı

Bakanlar Kurulu, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nde 500 bin TL tutarında maddi katkı yapılmasına karar verdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, hastalara yönelik hizmetler, hastaların özel ihtiyaçlarının karşılanması ve hastalar için hayati önem taşıyan ilaç ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılmak üzere katkının yapılmasına karar verildi.

27/10/2022 11:05
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