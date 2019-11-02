Bakanlar Kurulu'ndan tepki çeken karar

Spor Dairesi Yönetim Kurulu Üyesi, Turgut Karamanoğlu, yönetmesi gereken daireye işçi olarak alındı.

Spor Dairesi Yönetim Kurulu Üyesi, Turgut Karamanoğlu, Bakanlar Kurulu'nun kararı ile Spor Dairesi'ne Sözleşmeli Personel olarak istihdam edildi. Spor Dairesi Yönetim Kurulu Üyesi, Turgut Karamanoğlu'nun yönetmesi gereken daireye işçi statüsünde atanması dikkat çekti. Ülke sporuna yıllardır katkı sağlayan Karamanoğlu'nun işçi statüsünde daireye atanması spor camiası tarafından tepkiye neden oldu.

Uzun yıllardır hentbol camiasına milli takım antrenörlüğü dahil, ciddi hizmetler veren Karamanoğlu, yaklaşık 10 yıldır Spor Dairesi Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor.

Daire içerisinde çok sayıda isim kızağa alınmış, verimlilik ise çok ciddi tartışma konusuyken yapılan bu sözleşme, daire içerisinde de huzursuzluk yarattı.

Bakanlar Kurulu kararı:

02/11/2019 16:21