Bakanlar Kurulu’ndan yeni karar

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02/11/2023

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Bakanlar Kurulu’ndan yeni karar

Başbakan Ünal Üstel Başkanlığı’nda dün toplanan Bakanlar Kurulu’nda bir dizi kararlar alındı. Söz konusu kararlar arasında 283 yabancı uyruklu kişiye mal satın almaları yönünde izin verildi.

Bakanlar Kurulu kararında “Bakanlar Kurulu, 52/2008 sayılı Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama  (Yabancılar) Yasası uyarınca, önergeye ekli listede isimleri ve satın almak istedikleri taşınmaz malla ilgili detayları belirtilen 283 yabancı uyruklu kişiye, önergede belirtilenler

ışığında, gerekli iznin verilmesine karar verdi.” ifadelerine yer verildi.

02/11/2023 13:17
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TAGS: Bakanlar Kurulu’ndan yeni karar
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