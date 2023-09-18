Bakanlar Kurulu’nun gündemi 'DAÜ ve Gazimağusa Limanı'

Bakanlar Kurulu, Başbakan Ünal Üstel başkanlığında “özel gündemle” Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) toplandı. 2 saat süren toplantının ardından Başbakan Üstel, DAÜ için alınması gereken tedbirlerin önümüzdeki günlerde açıklanacağını ve Gazimağusa Serbest Liman ve Bölge Müdürü Hasan Curcioğlu’na 3 aylık vekaletle limanın tüm otoritesinin verildiğini açıkladı.

Bakanlar Kurulu, “DAÜ özel gündemi” ile DAÜ Rektörlük binasında toplandı. Başbakan Ünal Üstel başkanlığında saat 16.50’de başlayan toplantı, saat 18.50’de tamamlandı. Toplantıya, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanı Erdal Özcenk ile VYK üyeleri ve Rektör Prof. Dr. Aykut Hocanın da katıldı.

Toplantının ardından basına açıklama yapan Başbakan Ünal Üstel, DAÜ’deki sıkıntılarla ilgili çıkış yolu bulunması ve artık bir neticeye varılması için toplantıda VYK Başkanı ile üyelerinin ve Rektör’ün dinlendiğini belirterek, alınması gereken tedbirlerin önümüzdeki günlerde Hükümetin gündeminde olacağını vurguladı. DAÜ’nün vazgeçilmez bir değer olduğunu ifade eden, ülkeye ve özellikle Gazimağusa’ya kattığı değerden bahseden Üstel, “Bu üniversitemizden vazgeçmeyeceğiz ve sonuna kadar da üniversitemizi iyileştirmek için gerekeni yapacağız” dedi.

Bakanlar Kurulu’nda ikinci olarak Gazimağusa Limanı’nda trafikte uzun zamandır yaşanan olumsuz gelişmeler olduğunu aktaran Başbakan Üstel, müteakip zamanlarda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Maliye Bakanı Özdemir Berova ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun toplantılar ve çalışmalar yaptığını anlattı.

Limanın iyileştirilmesi için gerekli önlemlerin alındığını kaydeden Üstel, Gazimağusa Serbest Liman ve Bölge Müdürü Hasan Curcioğlu’na 3 aylık vekaletle limanın tüm otoritesinin verildiğini açıkladı. Limanın güvenliğini sağlamak için ise iki kapının sadece limanda çalışan ve işi olanların girmesi için kullanılacağını aktaran Üstel, kapılarda güvenlik sorumluları da olacağını kaydetti.

Üstel, limandaki tır parkının da iyileştirileceğini ve tırların daha hızlı işlem yapmasının sağlanacağını aktardı.