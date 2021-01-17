Bakanlar Kurulu’nun kritik toplantısı sürüyor…

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17/01/2021

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Bakanlar Kurulu’nun kritik toplantısı sürüyor…

Bakanlar Kurulu toplantısı sürüyor. Ülkede yaşanan son gelişmelerin ardından toplanan Bakanlar Kurulu’nda “kapanma”  konusu tartışılıyor.

Bakanlar Kurulu’na görüş vermek için çağrıla Başsavcı Sarper Altıncık toplantıdan ayrıldı.

Altıncık, toplantı çıkışı “Ben söyleyeceğimi söyledim” ifadelerini kullandı.

Kaymakamlar ve başkanlar katıldı…

Bakanlar Kurulu toplantısındaki istişareler devam ederken bazı bölgelerin kaymakamları toplantıya katıldı. Öte yandan başta Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu’nun yanı sıra çok sayıda başkan Başbakanlığa gidiyor.

 

17/01/2021 15:10
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TAGS: Bakanlar Kurulu’nun kritik toplantısı sürüyor…, haberkibris, kıbrıs,
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