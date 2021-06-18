Bakanlığa Serdar Denktaş’ın geleceği iddia ediliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman’ın istifa kararı aldığı ve istifasını bugün Başbakan Ersan Saner’e sunacağı öğrenildi.

Bakan Çağman’ın sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa kararı aldığı ancak gerçek nedenin, bu olmadığı belirtildi.

Çağman’a yakın kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, Koral Çağman’ın bakanlığıyla ilgili tasvip etmediği bir yasanın geçirilmek istenmesiyle ilgili kendisine başbakan tarafından yapılan baskının istifasında etkili oldu. Çağman’ın uzunca süreden beri memnuniyetsizlikleri bulunduğu ve istifanın cebinde olduğu söyleniyordu.

Son iki meclis birleşiminde muhalefeti da Çağman’a sert eleştirilerde bulunmuştu.

Çağman’ın da özellikle pazartesi günkü meclis birleşiminde “toplu iş sözleşmesi hakkının geriletilmesiyle ilgili yasaya kişi olarak sıcak bakmadığını kürsüde dile getirmişti.

Bakanlığa Serdar Denktaş mı geliyor?

Öte yandan Koral Çağman’dan boşalacak bakanlığa DP eski Genel Başkanı, milletvekili serdar Denktaş’ın geleceği iddia edildi. DP’ye yakın kaynaklar henüz bu bilgiyi doğrulaması ancak, dıştan atama yerine Serdar Denktaş’ın bakanlığa getirilmesinin tercih edildiği ve Denktaş’ın buna sıcak baktığı iddia edildi.

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18/06/2021 11:14