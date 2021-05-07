Yükseköğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler yükseköğrenim burslarıyla ilgili açıklama yaptı. "Öztürkler Bakanlığımızın öğrenci burslarıyla ilgili hiçbir ihmal ve gecikmesi yoktur, Bursların ödenmesiyle sorumlu bakanlık Maliye bakanlığıdır; devlette pandemi şartlarında elinden geleni yapmaya çalışmaktadır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Öztürkler covid-19 tedavisinin devam ettiğini de açıkladı.

Ziya Öztürkler'in sosyal medya paylaşımı şöyle:

Gençlerin burs ödeneklerini zamanında alması benim de en büyük isteğim...

Yalnız şunu ifade edeyim Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı burs başvurusunu almak, akademik değerlendirme yapmak ve harcama belgelerini oluşturmakla yükümlüdür. Bursların ödenmesiyle sorumlu bakanlık Maliye bakanlığıdır; devlette pandemi şartlarında elinden geleni yapmaya çalışmaktadır.

Belki zor şartlarda düzenli burs ödemesi yapılamıyor ama öyle veya böyle bir yılda yükseköğrenim de okuyan öğrenciler için 50 milyona yakın burs ödemesi yapılmaktadır. Ki bu devlet geçen yıl tüzük gereği burs alamayanlara da dahi iki ay pandemi bursu ödemesi yapmıştır.

Henüz negatife dönemedim...

Bu konuda hiç şey yazmadım ama gelen telefon ve mesajlardan dolayı yazıyorum. İki hafta önce oğlum pozitif olduktan sonra ben de kendimi izoleye almıştım. Bir hafta sonraki testim pozitif çıktı. Kendimi izoleye aldığım için hiçbir temaslım yoktur. Şu an pozitif olalı 9. gündeyim. Son yapılan testim yine pozitif çıktı. Sürecim devam ediyor. Bana niye burs eyleminde çıkıp öğrencilere seslenmedin diye sorular sorulmaya başlandı. Birçok eyleme şahit oldum, her defasında da öğrencilerin karşısına çıkıp konuşmaktan çekinmedim. Emin olun sağlığım yerinde olup mesai de olsam yine onlarla konuşur, sıkıntımızın ne olduğunu anlatırdım. Şu da iyi bilinsin Bakanlığımızın öğrenci burslarıyla ilgili hiçbir ihmal ve gecikmesi yoktur. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle....

Bu habere tepkiniz:



07/05/2021 16:33