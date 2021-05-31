Bakanlık 85 pozitif vakayı doğruladı

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31/05/2021

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Bakanlık 85 pozitif vakayı doğruladı

Lefkoşa'da bulunan bir inşaat şirketi şantiyesinde çalışan işçilerin pozitif çıkmasıyla ilgili Haber Kıbrıs'ın duyurduğu ve Başbakan tarafından yayınlanan haber üzerine Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 85 işçinin test sonucunun pozitif çıktığı ve gerekli tetkik ve tedavilerine başlandığı duyuruldu.

Açıklama şöyle;

Lefkoşa'da bulunan bir inşaat şirketi şantiyesinde çalışan işçilere dün yapılan PCR testleri sonucunda 85 kişi pozitif çıkmış olup, gerekli tetkik ve tedavilerine başlanmıştır. Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından hepsi aynı şantiyede kalan işçilerin  temaslı takipleri yapılmış ve 53 kişi temaslı otellerinde merkezi karantinaya alınmıştır. Tamamı gözetim altında bulunmaktadır ve bundan sonraki süreçte herhangi bir bulaşın olmaması için tüm önlemler alınmıştır. Kamuoyuna duyurulur.

31/05/2021 17:11
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TAGS: şantiye, vaka sayısı, pozitif, kovid, korona
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