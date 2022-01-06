Bakanlık başka, özel okullarla sendikalar başka telden çalıyor

Haber Kıbrıs-Özel

Ülkemizde eğitimde adeta bir kaos yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde bazı özel okulların online eğitim kararı alması üzerine, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası da bugün eğitim online yapılması yönünde karar üretti.

Söz konusu karar sonrası Genel Orta Öğretim Dairesi yüz yüze eğitim devam edeceğini açıkladı. Genel Orta Öğretim Dairesi’nden yapılan açıklamada Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun yeni bir karar üretmediğine dikkat çekildi.

Söz konusu karmaşa nedeniyle yarın eğitimin online mı yoksa yüz yüze mi devam edeceği tartışması sürerken birçok okul şu sıralarda velilere “Yarın çocuklarını okula gönderin” çağrısı yapıyor.

Öte yandan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu dün tüm devlet ve özel eğitim kurumlarımızda, şu anda eğitime uzaktan devam edilmesini veya ara verilmesini gerektiren, kontrolümüz ve denetimimiz dışında bir durumun söz konusu olmadığını söylemişti.

Bakanlığın konu ile ilgili kapsamlı açıklama yapması bekleniyor…

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06/01/2022 22:06