Bakanlık binasına su şişeleri fırlattılar

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı önünde eylem yapan ELSEN, binaya girmek istedi ancak polis engeliyle karşılaştı.

Burada eylem yapan Elsen üyeleri, bakan Erhan Arıklı ile görüşmek istedi ancak polis izin vermedi.

Elsen başkanı Kubilay Özkıraç, bakanlık binasına bayram şekeri bıraktı.

Erhan Arıkılı’ya yönelik sloganlar atan ELSEN üyeleri binaya su şişeleri attı.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı önünde eylem yapan Elsen üyeleri yeniden KIBTEK genel müdürlüğü önüne geldi.

Sabah saatlerinde ateş yakan sendika üyelerinin eylemi sürüyor. Sabah saatlerinde genel müdürlük önüne polis gelmezken ekonomi ve enerji bakanlığının önündeki eylemin ardından KIBTEK önüne çok sayıda polis geldi.

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12/05/2021 11:23