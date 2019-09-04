Bakanlık önünde T izni eylemi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bugün ilginç bir eyleme ev sahipliği yaptı.

T izni kracısı olduğunu ifade eden bir vatandaş arabasını Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önüne park ederek hazırladığı pankartları arabasının her yanına dışarıdan görünecek şekilde yapıştırdı.

Eylemci vatandaş, pankartların üzerinde 10 T izni kiracısının evine ekmek götüremediğini ifade ederek böyle bir eyleme başladığını ifade eden yazılar yazdı.