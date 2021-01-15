Bakanlıktan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara aşı çağrısı!

ads
15/01/2021

ads
Bakanlıktan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara aşı çağrısı!

KKTC'de koronavirüse karşı aşılama süreci başladı.

Sağlık çalışanlarının ardından yine salgın sürecinde yüksek risk grubu olarak değerlendirilen 65 yaş üstü vatandaşlar ilk aşamada Kovid-19 aşısı olacak. 

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada aşı yaptırmak isteyen 65 yaş ve üzeri​ vatandaşların email yoluyla başvuru yapmaları istendi.

Buna göre, aşı yaptırmak isteyen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar [email protected] mail adresine başvuruda bulunarak aşı yaptırabilecek. 

15/01/2021 15:30
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: sağlık bakanlığı, aşı, koronavirüs aşısı
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.