Bakanlıktan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara aşı çağrısı!
15/01/2021
KKTC'de koronavirüse karşı aşılama süreci başladı.
Sağlık çalışanlarının ardından yine salgın sürecinde yüksek risk grubu olarak değerlendirilen 65 yaş üstü vatandaşlar ilk aşamada Kovid-19 aşısı olacak.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada aşı yaptırmak isteyen 65 yaş ve üzeri vatandaşların email yoluyla başvuru yapmaları istendi.
Buna göre, aşı yaptırmak isteyen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar [email protected] mail adresine başvuruda bulunarak aşı yaptırabilecek.