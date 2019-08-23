Bakanlık’tan ‘posta’ açıklaması

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı varışlı ve çıkışlı posta gönderilerinin alıcıya tesliminde bir süreden beridir yaşanan sorunlarla ilgili açıklama yaptı.

Bakanlık’tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemiz varışlı ve çıkışlı posta gönderilerinin alıcıya tesliminde bir süreden beridir, Kurban Bayramı’ndan yaşanan yoğunluk ve Türkiye’deki gümrük mevzuatının değişmesi ile birlikte tüm posta gönderilerinin gümrük kontrolüne tabi olması nedeniyle, sorun yaşanmaktadır.

İstanbul’da bulunan Uluslararası Posta İşleme Merkezi ve Uluslararası Koli İşleme Merkezi kaynaklı sorunların mümkün olan en kısa sürede giderilmesi ve KKTC varış ve çıkışlı posta gönderilerinin transit (posta) olarak değerlendirilmesi hususunda bakanlığımız gerekli girişimleri yapmaktadır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”