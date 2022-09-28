Bakasetas ile Pelkas sahneye çıktı, Yunanistan kazandı: 3-1
UEFA Uluslar Ligi'nde Yunanistan grubun son maçında Kuzey İrlanda'yı 3-1 yenerken Bakasetas asist yaptı, Pelkas ise bir gol kaydetti.
28/09/2022
Uluslar C Ligi 2. Grup son maçında Yunanistan, Kuzey İrlanda'yı konuk etti.
B Ligi'ne yükselmeyi daha önce garantileyen Yunanistan kapanış maçında Kuzey İrlanda engelini rahat geçti.
14. dakikada Dimitrios Pelkas ile Yunanistan 1-0 öne geçerken 18. dakikada Shayne Lavery skoru 1-1'e getirdi.
İlk yarısı 1-1 biten maçın 55. dakikasında Masouras, Yunanistan'ı 2-1'lik üstünlüğe taşırken bu golün asistini Bakasetas yaptı. 80. dakikada Petros Mantalos'un golü sonucu belirledi ve Yunanistan sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Yunanistan yükseldi, Güney Kıbrıs küme düştü
Bu sonucun ardından Yunanistan grubunu 15 puanla zirvede tamamlarken Kuzey İrlanda ise 5 puanla üçüncü oldu.
5 puanlı bir diğer takım Güney Kıbrıs ise Kosova deplasmanında 5-1 kaybederken D Ligi'ne düştü. Kosova grubu 9 puanla ikinci bitirdi.