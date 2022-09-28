Bakasetas ile Pelkas sahneye çıktı, Yunanistan kazandı: 3-1

Uluslar C Ligi 2. Grup son maçında Yunanistan, Kuzey İrlanda'yı konuk etti.

B Ligi'ne yükselmeyi daha önce garantileyen Yunanistan kapanış maçında Kuzey İrlanda engelini rahat geçti.

14. dakikada Dimitrios Pelkas ile Yunanistan 1-0 öne geçerken 18. dakikada Shayne Lavery skoru 1-1'e getirdi.

İlk yarısı 1-1 biten maçın 55. dakikasında Masouras, Yunanistan'ı 2-1'lik üstünlüğe taşırken bu golün asistini Bakasetas yaptı. 80. dakikada Petros Mantalos'un golü sonucu belirledi ve Yunanistan sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Yunanistan yükseldi, Güney Kıbrıs küme düştü

Bu sonucun ardından Yunanistan grubunu 15 puanla zirvede tamamlarken Kuzey İrlanda ise 5 puanla üçüncü oldu.

5 puanlı bir diğer takım Güney Kıbrıs ise Kosova deplasmanında 5-1 kaybederken D Ligi'ne düştü. Kosova grubu 9 puanla ikinci bitirdi.

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28/09/2022 09:17