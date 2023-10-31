Bakasetas ve Trezeguet Fenerbahçe maçında yok

Trendyol Süper Lig'in 11'inci haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Trabzonspor'a sakatlığı bulunan oyuncularından üzücü haber geldi.

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31/10/2023

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Bakasetas ve Trezeguet Fenerbahçe maçında yok

Vavacars Fatih Karagümrük maçı öncesi sakatlanan Trezeguet'nin ayak bileğinde sıvı ve ödem tespit edildi.

Mısırlı yıldızın en az 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Trezeguet, Fatih Karagümrük maçına ilk 11'de başlayacakken ısınma sırasında ayak bileğinde ağrı hissettiği için kadrodan çıkarılmıştı.

Bordo mavilileri üzen bir diğer haber de Bakasetas'tan geldi.

Milli maçta sakatlanan Yunan orta sahanın da Fenerbahçe maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.

31/10/2023 19:09
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TAGS: Bakasetas ve Trezeguet Fenerbahçe maçında yok
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