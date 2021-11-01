Bakasetas'a Sporting Lizbon bombası

Trabzonspor'da bu sezona damga vuran Bakasetas'a talip çıktı. Yunan basını, bu sezon 14 maçta 7 gol, 6 asistlik performans sergileyen tecrübeli oyuncu için Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Sporting Lizbon'un talip olduğunu yazdı. Yunanistan basını Bakasetas için Ocak ayında bir teklif yapılacağını yazdı.

3 MİLYON EURO

Trabzonspor, Bakasetas'ı 3 milyon euro'ya Alanyaspor'dan satın almıştı. Olası satış halinde, önceki kulübü Alanyaspor ’un da yüzde 20’lik pay hakkı var.

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01/11/2021 10:50