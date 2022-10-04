Baki Boğaç yaşamını yitirdi

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04/10/2022

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Baki Boğaç yaşamını yitirdi

Kıbrıslı Türk mimar, heykeltıraş Baki Boğaç hayatını kaybetti.

Aslen Larnaka  doğumlu olan, Mağusa’da ikamet eden Boğaç’ın ölümü başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Baki Boğaç’ın cenazesi yarın (Çarşamba) 12:00’de Kaleiçi Lala Mustafa Paşa Cami’ide kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği bildirildi.

Baki Boğaç kimdir?

Baki Boğaç, Kıbrıslı Türk mimar, heykeltıraş. 1951, Larnaka doğumluydu. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünden 1976’da mezun olmuştu. 1963’ten beri Mağusa kentinde yaşamaktaydı. Gazimağusa İskân Dairesi’nden emekli olmuştu. Heykel sanatçısı olarak çalışmalarını sürdürmekteydi.

04/10/2022 22:29
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