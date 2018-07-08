Baki Kavun’un rütbeleri söküldü

HABERKIBRIS-Özel

KKTC’de Güvenlik Kuvvetleri Komutanı olarak da görev yapan Tümgeneral Baki Kavun’un rütbesi söküldü.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında ismi şüpheliler arasında yer alan Kavun, Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkartılan 701 sayılı kanun hükmünde kararname (KHK) ile çeşitli kurumlarda görev yapan 18 bin 632 personel ile birlikte kamudan ihraç edildi.

Darbe sırasında Genelkurmay Harekât Plan Daire Başkanı olarak karargahta görev yapan Tümgeneral Baki Kavun, gözleri bağlı karargahtan çıkarken çekilen resmî ile “mağdur” isimler arasında gösterilmişti. Ancak, daha sonra ortaya çıkan kamera görüntülerinde, Kavun’un darbe sırasında serbest olduğu ve darbecilerle birlikte hareket ettiği şüphesi öne çıkmıştı. Kısa süre önce emekli olan Kavun, bu kararla rütbeleri sökülerek, tüm kamu haklarından da mahrum edildi. Kavun’un yargı süreci devam edecek.

Kavun 2010- 2012 yılları arasında KKTC’de görev yapmıştı.