Bakıcısı Olduğu 70 Yaşındaki Kadını Dolandırdığı İddiasıyla Tutuklandı

Lefkoşa’da meydana gelen “Sahtekarlıkla para temini” suçlamasıyla tutuklanan Leman Uslu bugün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Emine Çıkan mahkemede olguları aktardı.

Polis, 2024 yılı Aralık ayı içerisinde Lefkoşa’da sakin zanlının yanında bakıcı olarak çalıştığı S.E’yi (K-70) dolandırmak niyeti ile özel bir hastanede yatan kız kardeşinin hastane masrafı olduğunu söyleyip yalan beyanda bulunarak S.E.’den 18 bin TL nakit parayı almak sureti ile sahtekarlıkla para temin suçunu işlediğini kaydetti.

Polis memuru, olayın 15 Ocak 2025 tarihinde bildirildiğini, zanlının aynı gün mahkeme emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, tutuklanan zanlının aldığı parayı eksik verildiğini iddia etti maaşına saydığını beyan ettiğini söyledi. Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, benzer sabıkası olmadığını kaydeden polis, teminat talep etti.

Mahkemede konuşan zanlı ise amacının dolandırmak olmadığını, parayı eksik aldığı maaşına saydığını söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 35 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC Vatandaşı bir kefilin 200 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması ve iki haftada bir gün polise ispat-i vücutta bulunması koşullarına bağlı olarak tutuksuz yargılanmasına emir verdi. (Kamalı Haber)