Bakıma Muhtaç
KKTC'de birçok tarihi yapı bakımsızlık ve ilgisizlik yüzünden yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.
29/07/2019
|
|
KKTC'de birçok tarihi yapı bakımsızlık ve ilgisizlik yüzünden yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.
Cumhurbaşkanlığını çevreleyen tarihi Surlar yıkılıyor. Sosyal medyada paylaşılan tarihi surların bir bölümünün yıkılmış görüntüleri vatandaşları ayağa kaldırdı. Vatandaşlar, yetkililerin tarihi yapılara biran önce sahip çıkmasını istedi. Lefkoşa Surları bakıma muhtaç ve önlem alınmazsa yok olacak.