Bakımevinde korkunç olay: 95 yaşında katil oldu

ABD'de bakımevinde kalan 95 yaşındaki Okie Payn, kendisine borcu olduğunu öne sürdüğü çalışanı silahla vurarak öldürdü.

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04/02/2021

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Bakımevinde korkunç olay: 95 yaşında katil oldu

ABD’nin Colorado eyaletinde bir bakımevinde yaşayan Okie Payne, alacağı olduğunu iddia ettiği bir merkez çalışanını silahla vurdu.

Lafayette Polis Departmanı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Payne’nin gözaltına alındığını, vurulan çalışanın ise tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bakımevi yetkilileri yaşananlar nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını ifade etti.

04/02/2021 08:47
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TAGS: katil, huzurevi, i Okie Payn
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