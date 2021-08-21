Bakımevinde koronavirüse yakalanan 2 yaşlı yaşamını yitirdi

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Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir yaşlı bakımevinde koronavirüse yakalanan ardından 19 Ağustos tarihinde Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’ne kaldırılan 80 yaşındaki kadın ve 95 yaşındaki erkek hasta hayatını kaybetti.

24 saatte iki ölüm

Bakımevinde 10’a yakın kişinin koronavirüse yakalandığı ifade ediliyor. 24 saatte iki yaşlı hastanın koronavirüse bağlı olarak hayatını kaybetmesi üzüntü yarattı.

Biri aşılı diğeri aşısız

Hayatını dün kaybeden 80 yaşındaki kadının diyaliz hastası olduğu ve çift doz aşılı olduğu, 95 yaşındaki erkek hastanın ise kronik rahatsızlığı olmasına rağmen aşılı olmaması tepkiyle karşılandı.

Bakımevinde kalmaları için aşılı olmaları gerekiyor

Dünyada uygulanan Koronavirüs protokollerine göre; yaşlı bakımevine kabul edilecek yaşlıların aşılı olması gerekirken, yapılan ziyaretlerin ise açık havada maske ve mesafe kurallarına uygun olması gerekiyor.

Aşılanma konusunda ailelere bilgi verilmedi

Yaşlıların aşılanması için ailelerinden izin alınması gerekirken, ailelere bu konuda bilgi verilmediği öğrenildi.

Sağlık Bakanlığının soruşturma açması isteniyor

Sağlık çalışanlarının yaşlı bakımevinde yaşlıların koronavirüse yakalanmasıyla ilgili Sağlık Bakanlığının soruşturma açmasını istediği ifade edildi

Ziyaretçilerle ilgili kurallar var

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği bugün yaptığı açıklamada, 1 buçuk yıl önce koronavirüsün ülkede görülmesiyle yaşlı bakım evlerinin ziyaretçilere kapatıldığı ardından çalışanlara ve yaşlılara aşı yapılarak tekrar açık havada maske ve mesafe kurallarıyla açıldığı ifade edildi.

1 buçuk yıl vaka görülmedi

Aşılanmak istemeyen yaşlıların ise bakımevlerine alınmadığı aktarıldı. Açıklamada en riskli grup içinde olan yaşlı bakımevlerinde 1 buçuk yıl hiçbir vakaya rastlanmadığı ancak 11 ay önce açılan bakımevine aşısız yaşlı ve ziyaretçi kabul edilmesi nedeniyle yaşlıların ve çalışanların koronavirüse yakalandığına dikkat çekildi.

Yaşlı bakımeviyle ilgili yasa yok

Sağlık Bakanlığı'nın denetim yapmasına dikkat çekilen açıklamada yaşlı bakımevlerinin bir yasası olmamamasından dolayı hangi bakanlık altında olacağı ve kimler tarafından düzenlenip denetleneceğinin de belli olmadığı ifade edilirken, Çalışma Bakanlığı’nın altındaki Sosyal Hizmetler Dairesi’nin ve Sağlık Bakanlığı’nın sorumlu tutulduğu aktarıldı.

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21/08/2021 14:17