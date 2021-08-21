Bakımevinde koronavirüse yakalanan 2 yaşlı yaşamını yitirdi
24 saatte iki yaşlı hastanın koronavirüse bağlı olarak hayatını kaybetmesi üzüntü yarattı
21/08/2021
Haber Kıbrıs-özel
Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir yaşlı bakımevinde koronavirüse yakalanan ardından 19 Ağustos tarihinde Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’ne kaldırılan 80 yaşındaki kadın ve 95 yaşındaki erkek hasta hayatını kaybetti.
24 saatte iki ölüm
Bakımevinde 10’a yakın kişinin koronavirüse yakalandığı ifade ediliyor. 24 saatte iki yaşlı hastanın koronavirüse bağlı olarak hayatını kaybetmesi üzüntü yarattı.
Biri aşılı diğeri aşısız
Hayatını dün kaybeden 80 yaşındaki kadının diyaliz hastası olduğu ve çift doz aşılı olduğu, 95 yaşındaki erkek hastanın ise kronik rahatsızlığı olmasına rağmen aşılı olmaması tepkiyle karşılandı.
Bakımevinde kalmaları için aşılı olmaları gerekiyor
Dünyada uygulanan Koronavirüs protokollerine göre; yaşlı bakımevine kabul edilecek yaşlıların aşılı olması gerekirken, yapılan ziyaretlerin ise açık havada maske ve mesafe kurallarına uygun olması gerekiyor.
Aşılanma konusunda ailelere bilgi verilmedi
Yaşlıların aşılanması için ailelerinden izin alınması gerekirken, ailelere bu konuda bilgi verilmediği öğrenildi.
Sağlık Bakanlığının soruşturma açması isteniyor
Sağlık çalışanlarının yaşlı bakımevinde yaşlıların koronavirüse yakalanmasıyla ilgili Sağlık Bakanlığının soruşturma açmasını istediği ifade edildi
Ziyaretçilerle ilgili kurallar var
Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği bugün yaptığı açıklamada, 1 buçuk yıl önce koronavirüsün ülkede görülmesiyle yaşlı bakım evlerinin ziyaretçilere kapatıldığı ardından çalışanlara ve yaşlılara aşı yapılarak tekrar açık havada maske ve mesafe kurallarıyla açıldığı ifade edildi.
1 buçuk yıl vaka görülmedi
Aşılanmak istemeyen yaşlıların ise bakımevlerine alınmadığı aktarıldı. Açıklamada en riskli grup içinde olan yaşlı bakımevlerinde 1 buçuk yıl hiçbir vakaya rastlanmadığı ancak 11 ay önce açılan bakımevine aşısız yaşlı ve ziyaretçi kabul edilmesi nedeniyle yaşlıların ve çalışanların koronavirüse yakalandığına dikkat çekildi.
Yaşlı bakımeviyle ilgili yasa yok
Sağlık Bakanlığı'nın denetim yapmasına dikkat çekilen açıklamada yaşlı bakımevlerinin bir yasası olmamamasından dolayı hangi bakanlık altında olacağı ve kimler tarafından düzenlenip denetleneceğinin de belli olmadığı ifade edilirken, Çalışma Bakanlığı’nın altındaki Sosyal Hizmetler Dairesi’nin ve Sağlık Bakanlığı’nın sorumlu tutulduğu aktarıldı.