Bakımevleriyle ilgili hiçbir bakanlık sorumluluk üstlenmiyor

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Prof. Dr. Hatice Jenkins, yaşlı bakımevlerinin yasasının olmamasını eleştirerek, bir bakımevinde koronavirüse yakalanan ve hayatını kaybeden yaşlılarla ilgili devletin sorumluluğu bulunduğunu, çünkü hem denetim yapmadıklarını hem de ‘nasıl tedbir alınması’ gerektiği konusunda bakımevlerinin bilgilendirilmediğini söyledi.

Yasası olmadığı için bakımevleri konusunda Sağlık Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da dahil hiçbir bakanlığın sorumluluk üstlenmediğini dile getiren Jenkins, “Huzurevi ile yaşlı bakımevi farklıdır. Huzurevi bakıma muhtaç olmayan kişilerin kaldığı yerlerdir. Bakımevi kendi kendine bakamayanların kaldığı yerdir. Huzurevi yok yasası var, bakımevi var yasası yok” dedi.

Hem normal zamanlarda hem de pandemi döneminde bakımevlerinin denetlenmesi ve desteklenmesi gerekirken, devlet tarafından görmezden gelindiğini ve ilgilenilmediğini belirten Hatice Jenkins, pandemi döneminde bakımevlerine devletin ‘ziyaretçi yasağı’ ile ilgili yazı gönderdiğinde, yaşlı bakımevlerinin bir ay önce zaten kapatılmış olduğunu söyledi. Jenkins, bunun da devletin ne kadar ilgisiz olduğunu ve bakımevlerini her zamanki gibi unuttuğunu gösterdiğini vurguladı.

Prof. Dr. Hatice Jenkins, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Bebekler kadar yaşlıların da yaşam hakkı var”

Hatice Jenkins, bir bebeğin ne kadar yaşama hakkı varsa yaşlı insanların da o kadar yaşam hakkı olduğuna dikkat çekerek, “Yaşlılara sevgi ve saygı olmasına rağmen devletin yaşlılarla ilgili politikaları yok. Yaşlılar görülmez ve duyulmaz oldu” ifadelerini kullandı.

“Pandemide yaşlıların ölmemesi mucizeydi”

Pandeminin başlamasından beri son birkaç gün öncesine kadar koronavirüs nedeniyle yaşlıların ölmemesinin mucize olduğunu belirten Jenkins, “6 özel, 2 devletin toplam 8 bakımevi var. Yaşlı bakımevleri hiçbir bakanlığın ajandasına girmedi. Yasası yok. Yaşlıların bakımı bir sektördür. Devlet yatırım yapmıyor, özel sektörden bekliyoruz ancak yeterli değil” dedi.

“8 bakımevinde toplam 200 kişiye bakılıyor”

Yaşlanan bir nüfusumuz olmasına rağmen devletin bakımevlerine destek vermediğine işaret eden Jenkins, “300 bin nüfusumuz var. 8 bakımevinde toplam 200 kişiye bakılıyor. Nüfusumuzun yüzde 12’si, yani 65 yaş ve üzeri 36 bin kişi var. Geliri olanlara evde bakılıyor” diye konuştu.

“Aile evleri, bakım evlerine döndürülüyor”

Aile evlerinin, bakım evlerine döndürüldüğünü anlatan Jenkins, “Evin odaları, yaşlıların yaşamı ve bakımı için uygun değil. Her odaya 4 yaşlı koyuyorlar. Yasa olmadığı için kendi düzenlerini kuruyorlar. Güney Kıbrıs’taki yaşlı bakımevi yasasını tercüme ettirdik. Yasalarla kriterler belirlenmiştir. Örneğin yatak arası mesafe, hasta ve çalışan sayısı bellidir. Yatalak 5 hastaya bir hemşire, yatalak olmayan 7 hastaya bir hemşire düşüyor” ifadelerini kullandı.

“Huzurevi yok, yasası var, bakımevi var yasası yok”

Yasa olmadığı için Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Dairesi’nin sorumluluk almadığını dile getiren Jenkins, “Huzurevi ile yaşlı bakımevi farklıdır. Huzurevi bakıma muhtaç olmayan kişilerin kaldığı yerlerdir. Bakımevi kendi kendine bakamayanlar kaldığı yerdir. Huzurevi yok, yasası var, bakımevi var yasası yok” diye konuştu.

“Eskiden bakımevleri, huzurevi olarak görüldü”

Yaşlılara evde bakıcı bulmanın zor olduğunu anlatan Jenkins, “Eskiden bakımevleri, huzurevi olarak görüldü ve huzurevi yasasına göre hareket edilirdi ancak ayrım olduğu anlaşılınca şimdi kimse ilgilenmiyor” dedi.

“Yaşlı bakımevleri Pandemi süresince hiç denetlenmedi”

Bir yıl önce kurulan bir bakımevinde Cpvid-19 kaynaklı yaşlıların hayatını kaybetmesi hakkında konuşan Jenkins, “Keşke ölümler olmadan önce bakımevlerinin sorunları dinlenseydi. Bakımevleri normal şartlarda bile denetlenmezdi. Pandemi süresince hiç denetlenmedi. Bakımevlerini sadece belediye denetliyor onlar da mutfağına bakıyor. Yaşlı Bakımevi Yasası olmadığı için Sosyal Hizmetler konuyla ilgilenmiyor. ‘Sağlık Bakanlığına gidin Yataklı Hastalıklar Yasası altında işlem yapılsın’ deniliyor” ifadelerini kullandı.

“AB’den destek aldık”

Avrupa Birliği’nden destek aldıklarını anlatan Jenkins, “Türkiye’den uzmanlar getireceğiz ve üniversitelerimizin ‘Geriatri Bölümü’nden faydalanarak bakımevleri çalışanlarını eğiteceğiz. Hazırlayacağımız yasayı inşallah ülkeyi yönetenler sahiplenir ve geçirirler” dedi.

“Özveriyle zor şartlarda hizmet veriyorlar”

Yaşlı bakımevlerinin büyük bir özveri vererek zor şartlarda yaşlılara hizmet verdiğini anlatan Jenkins, “Bakımevlerinde asgari ücretin altında ve sosyal sigortaları ödenmeden çalışıyorlar. Parası ve kimsesi olmayan bakıma muhtaç yaşlılar var” ifadelerini kullandı.

“Hastaneden dönen hastalar ayrı yatırılmalı”

Hastaneye giden yaşlıların, döndüğünde koronavirüs bulaştırmasın diye ayrı bir odada yatırılması gerektiğini savunan Jenkins, “Eğer imkân varsa bu uygulanmalıdır ancak bakımevlerinde böyle bir imkân yok” diye konuştu.

“Mağusa’da bir bakımevinin 4’ncü şubesi açıldı”

3 sene önce derneklerini kurduklarını, öngörülerinin doğru çıktığını aktaran Jenkins, “Bakımevlerinde artış yaşanıyor. Mağusa’da bir bakımevinin 4’ncü şubesi açıldı. Yasa olmadığı için açılan bakımevleri yasadışı olarak hizmet veriyor. Belediyeden izin alarak açıyorlar” şeklinde ifade etti.

“Yasa yapmak yerine bakımevi açtılar”

2 yılda 3 Çalışma Bakanını ziyaret ettiğini ve Sağlık Bakanlarıyla görüştüğünü dile getiren Jenkins, “Yasa yapılması gerektiğini söylüyoruz, bize ‘yasa hazırlanıyor ve geçecek’ deniliyor. Yasayı bize göstermiyorlar. Eski Sağlık Bakanı Filiz Besim, bize ‘Yasa var’ dedi ancak söylediği yasa Yataklı Hastalıklar Yasasıydı. Yasayı hazırlamak yerine acil bir şekilde seçim bölgesine Kalkanlı’ya yaşlı bakımevi açtırdı. Bakan yaşlı bakımevini açtırınca herkes bakımevlerinin Sağlık Bakanlığı altında olduğunu düşündü. Yasa olmadığı için bakan görevden gidince orası da kötü duruma geldi” dedi

“Pandemi yaşlı bakımevlerini olumsuz etkiledi”

Hem normal zamanlarda hem de pandemi döneminde vbakımevlerinin denetlenmesi ve desteklenmesi gerekirken, devlet tarafından görmezden gelindiğini ve ilgilenilmediğini belirten Hatice Jenkins, “Pandemi döneminde devlet ziyaretçi yasağı ile ilgili yazı gönderdiğinde, yaşlı bakımevleri bir ay önce zaten kapatmıştı” diye konuştu.

Koronavirüs nedeniyle bakımevlerine gelen yardımların azaldığına işaret eden Jenkins, salgın nedeniyle yaşlılara ziyaretçi gelmediğini, onların da dışarıya çıkamadığını ve psikolojilerinin bozulduğunu kaydetti.

“Medyaya çıkıp konuşmaktan korkuyorlar”

Yaşlı bakımevleri sahiplerinin şikayetleri konusunda medyaya çıkıp anlatmaktan çekindiklerini belirten Jenkins, “Çünkü devlet yetkilileri, ‘sizi denetleyeceğiz’ diye tehdit ediyor bu yüzden korkuyorlar. Denetleme ceza verme, korkutma olarak kullanılıyor. Halbuki denetleme daha iyi bir yere gelmesi içindir, kapatılması ve ceza verilmesi için değildir. Denetleme bizde yanlış değerlendiriliyor” ifadelerini kullandı.

“Vergi alınıyor görmezden geliniyor”

Devletin bakımevlerinden vergi aldığını ama onları görmezden geldiğini anlatan Jenkins, “Öğrenci yurtlarına Kalkınma Bankası tarafından kredi veriliyor ancak yaşlı bakımevleri için kredi verilmiyor” şeklinde konuştu.

“Devlet özel şahsa kira parası ödüyor”

Devletin 2011 yılından beri Lapta’da yıkılan kendi bakımevini tamir edemediğinden yakınan Jenkins, “Devlet, Evkaftan bir yer kiralayan kişiye tekrardan kira parası ödüyor. Gelmiş geçmiş tüm tüm bakanlar yaşlı bakımevi yapacağını iddia eder ancak sonuç alınmaz. Çalışma Bakanı olduğu dönemde şimdiki Başbakan Ersan Saner, ‘proje yaptık 7 milyon ayırdık’ demişti, temel attılar orada kaldı” dedi.

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03/09/2021 14:54