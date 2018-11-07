Bakımlı model Irina

Baba tarafından Tatar asıllı 32 yaşındaki Rus model Irina Shayk, Paris'teki bir güzellik salonunda hazırlanırken çekilmiş fotoğrafını, sosyal medya hesaplarından takipçilerinin beğenisine sundu. Son olarak “Kontrolcü olduğum için hayatımı zorlaştırıyorum” açıklamasıyla gündeme gelen bir çocuk annesi 32 yaşındaki modelin, bakım yaptırırken verdiği pozu, yüzlerce iltifat aldı.