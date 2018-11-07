HABER KIBRIS

Bakımlı model Irina

Paris'te bulunan bir güzellik salonundan paylaşımda bulunan model Irina Shayk her zaman güzel görünmenin bir bedeli olduğunu ortaya koydu.

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07/11/2018

Bakımlı model Irina

Baba tarafından Tatar asıllı 32 yaşındaki Rus model Irina Shayk, Paris'teki bir güzellik salonunda hazırlanırken çekilmiş fotoğrafını, sosyal medya hesaplarından takipçilerinin beğenisine sundu. Son olarak “Kontrolcü olduğum için hayatımı zorlaştırıyorum” açıklamasıyla gündeme gelen bir çocuk annesi 32 yaşındaki modelin, bakım yaptırırken verdiği pozu, yüzlerce iltifat aldı.

 

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TAGS: Irina Shayk, Paris
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