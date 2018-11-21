Bakın akaryakıt kaç TL oldu?

Başbakan Tufan Erhürman başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu tamamlandı. Bakanlar Kurulu toplantısında alınan kararları Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay açıkladı. Özersay, 95-98 oktan benzin, Euro Diesel ve gazyağında 40 kuruş indirime gitme kararı alındığını söyledi. Temkinli hareket ederek önümüzdeki günlerde, döviz oranları ve dünya piyasalarındaki petrol fiyatlarına bakarak, değerlendirme yapacaklarını anlatan Özersay, imkan oldukça değerlendirme yapılacağını kaydetti.

Erhürman'dan akaryakıt indirimi ile ilgili açıklama

Erhürman: "Akaryakıt fiyatlarını belirleyen unsurlarda meydana gelen düşüş çerçevesinde, önümüzdeki dönemde oluşabilecek yukarıya doğru seyir karşısında fiyat istikrarını koruma amaçlı önlemler de alınarak, benzin, euro dizel ve gaz yağı fiyatlarında 40 kuruşluk indirim yapıldı. İndirim bu gece yarısı yürürlüğe girecek."

22 Kasım 2018 'den itibaren Akaryakıt Satış Fiyatları şöyle:

Kurşunsuz 95: 5.21

Kurşunsuz 98: 5.31

Euro Diesel: 5.15

Gaz Yağı: 5.06