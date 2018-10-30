Bakın döviz ne durumda

Haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.38 artışla 90 bin puanın üzerinde başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün ortasında yüzde 0.73 düşüşle 89 bin 883 puana düştü.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 0.81 artışla 106 bin 653 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.47 düşüşle yüzde 18’e, iki yıllık gösterge tahvilin faizi de yüzde 1.47 düşüşle yüzde 24.80 düzeyine çekildi.

Dolar, Sterlin ve Euro’da saat 21.45’e göre kurlar şöyle Dolar 5,4707, Euro 6.2555 Sterlin 6,9529 lira.