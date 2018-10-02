Bakın dün kaç araç giriş ve çıkış yapmış

KKTC Kara Giriş Kapılarından dün toplam 18 bin 840 kişi KKTC’ye giriş yaparken, 21 bin 719 kişi de çıkış yaptı.

En yoğun kapılardan biri olan Metehan’dan 7 bin 307 kişi KKTC’ye giriş yaptı, 14 bin 994 kişi de çıktı.

BRT muhabirinin KKTC Kara Giriş Kapılarından dün 07.00-23.59 saatleri arasında yapılan giriş-çıkış işlemleri konusunda Polis Basın Subaylığı’ndan aldığı bilgiye göre toplam 18 bin 840 kişi KKTC’ye giriş yaparken, 21 bin 719 kişi de çıkış yaptı.

9 bin 69 Güney Kıbrıs Rum Yönetimi vatandaşı ülkeye girerken, 9 bin 092 Rum çıkış işlemi gerçekleştirdi.

Kara Giriş Kapılarını kullanarak ayrıca 7 bin 125 üçüncü ülke vatandaşı KKTC’ye giriş, 10 bin 60 kişi de çıkış yaptı.

2 bin 567 KKTC vatandaşı ise Kuzey’den Güneye, 2 bin 446 KKTC vatandaşı da Güney’den Kuzeye geçti.

En yoğun kapılardan biri olan Metehan Kara Giriş Kapısı’ndan 7 bin 307 kişi KKTC’ye giriş yaparken 14 bin 994 kişi de çıkış gerçekleştirdi.

Kaynak: BRT