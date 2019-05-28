Bakın tadı neden farklı?

Kutu kola ile şişe kola arasındaki tad farkının nedeni açıklandı. Aslında tarifleri ve formülleri aynı ama tüketiciler ilk günden bu yana aradaki farkın kaynağını araştırıyor.

Kutu kola, cam şişe kola, plastik şişede kola... Bazı tüketiciler bu 3 farklı kutulamanın farklı tatlara sahip olduğunu söylüyor. Bu konuya Kimyager Sarah Risch şöyle bir açıklama yapıyor; "Alüminyum kutular, bazı soda aromasını bastıran polimer bir kaplamaya sahip." Risch, plastik şişelerle ilgili olarak da "kolanın tadı, içeceğe aktarılan plastikteki bazı asetaldehit tarafından değiştirilebilir." diyor.

Cam şişeler ise yapıları gereği tat alma noktasında daha gerçekçi bir his uyandırıyor. Elbette bu kutuların arasında en sağlıklı olanı şüphesiz cam şişeler. Uzmanlar, bazı insanların teneke kutudan aldıkları tadın farklı gelmesinin sebebinin metal hassasiyeti olabileceğini söylüyor.

Kutulama yönteminin yanı sıra kola tadının değişik gelmemesi için ürünü depolama şekli de son derece önemli. Bunun için ürünü muhafaza ederken alanın ışık almayan, sıcaklık dengesinin doğru bir ayarda olması gerekiyor. Aksi halde kolanın aromasında değişikler meydana gelmesi mümkün.