Bakır kazan çalan 2 zanlı teminata bağlandı

Paşaköy sakini Huriye Ertuğ’a ait ikametgâhın avlusuna girerek garaj içerisinde muhafaza edilen üç yüz bin TL değerinde bir adet bakır kazan çalan Paşaköy sakini Emrah telsiz ve Metin Kocadal ileride yapılacak davalarında hazır bulunmak maksadıyla teminata bağlandılar. “Sirkat ve mülke tecavüz “ suçlamasıyla 28.8.2019 tarihinde şikâyet üzerine tutuklanan zanlılar verdikleri gönüllü ifadelerinde suçlarını itiraf etmişler, çalmış oldukları kazan bulunarak emare alınmıştı. Tutuklandıkları günden bugüne değin tutuklu bulunan zanlılar bugün teminat maksatları bakımından Gazimağusa kaza mahkemesinde yeniden yargıç huzuruna çıkarıldılar. Olayın tahkikatını sürdüren polis mensubu mahkemede verdiği yeminli şahadetinde tahkikatını tamamladığına kaydederek zanlıların ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını sağlamak maksadıyla teminata bağlanmalarını talep etti. Olguları değerlendiren yargıç Umut İnan zanlıların KKTC haricine çıkışlarını men ederek seyahat belgelerini polise teslimi, KKTC vatandaşı birer kefilin 75 bin TL şahsi kefalet imzalaması, zanlı Emrah Telsiz’in haftada 2 gün, zanlı Metin Kocadal’ın ise haftada bir gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)