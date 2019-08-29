Bakır kazan hırsızlığında zanlı sayısı 3’e çıktı

Paşaköy sakini Huriye Ertuğ’a ait ikametgâhın avlusuna girerek oğlu ile birlikte bir adet bakır kazan çalan aynı köy sakini Hasan Telsiz şikâyet üzerine önceki gün polis tarafından tutuklanmış ve dün çıkarıldığı mahkemede hakkında 1 gün tutukluluk emri alınmıştı. Olayda suç ortağı olduğu belirlenen oğlu Emrah Telsiz ve emare kazan bulunamamıştı. Sürdürülen tahkikat sonunda aranan zanlı Emrah Telsiz ve olayla bağlantısı olduğu belirlenen zanlı Metin Kocadal ayni gün tespit edilerek tutuklandı.

Zanlılar bugün ek tutukluluk talebiyle Gazimağusa Kaza Mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı.

İddia makamı adına mahkemede yemin altında şehadet veren Dörtyol polis karakolunda görevli polis mensubu Yusuf Karaoğulları, olgularla ilgili mahkemeye bilgi verdi. Şehadetinde 22.8.19 tarihinde Paşaköy’ de, Huriye Ertuğ’un avlusuna giren zanlı Hasan Telsiz ve oğlu Emrah Telsiz’in garaj içerisinde muhafaza edilen bir adet bakır kazanı çaldıktan sonra araçlarıyla birlikte olay mahallinden ayrıldıklarını anımsattı. 27.8.2019 tarihinde olayın polise rapor edilmesiyle başlatılan tahkikatta zanlı Hasan Telsiz’nin aynı gün tespit edilerek tutuklandığını, yapılan aramalara rağmen oğlu Emrah Telsiz’ in ve emare kazanın bulunamadığını aktardı.

Suçlarını kabul ettiler

Sürdürülen tahkikatta ayni gün zanlı Emrah Telsiz ve olayla ilgisi olduğu belirlenen zanlı Metin Kocadal’ın da tespit edilerek tutuklandığına vurgu yapan tahkikat memuru zanlı zanlıların gönüllü ifade vererek suçlarını itiraf ettiklerini belirterek aranmakta olan bakır kazanın da bulunduğunu belirtti. Tahkikatın henüz tamamlanmadığına vurgu yapan tahkikat memuru 3 zanlı aleyhine üçer gün ek tutukluluk verilmesini talep etti. Olguları değerlendiren yargıç zanlılar aleyhine 3 gün poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)