Bakır renkli su endişe yarattı

Lefke CMC Bölgesi’nde bakır renkli suyun akıntısı vatandaşları endişeye sürükledi. Arklardan deniz kenarına kadar ilerleyen suyun bölgedeki ürünlere zarar vermesi ve bir zehir bulaştırması korkusu yaşayan vatandaşlar bir an önce çözüm bekliyor.

Turizm Enformasyon Şubesi’nin yanından koyu bakır renkli suyun denize aktığını ifade eden vatandaşlar, resim ve videoları Haber Kıbrıs ile paylaştı.

Kuruyan taşların üzerinde bakır rengine dönüş olduğunu da kaydeden vatandaşlar, yetkililerden yardım istedi.

Deniz suyunun renginin de kıyı bölgesinde renk değiştirdiğini gözlemleyen vatandaşlar, kıyı şeridinde köpüklenme olduğunu kaydetti.

Haber Kıbrıs’a ulaşan vatandaşlar, “Bu su sadece denizi değil geçtiği su arkı çevresindeki bahçeler ve tarımsal ürün ekili tarlalar var. Toprak altından bu ürünlere de bu su geçiş yapar. Tahminimiz bu su CMC bakır atıklarından boşalır” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar, Çevre Dairesi’ne ve sivil toplum örgütlerine de konuyla ilgili bilgi verildiğini kaydederek halk sağlığı için bir an önce akıntıya ve suyun temizlenmesi için çare bulması gerektiğini ifade etti.