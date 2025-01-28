Bakırcı: “Artık görmezden gelinmek istemiyoruz”

Erenköy-Karpaz Belediye Başkanı Dr. Hamit Bakırcı, BRT ekranlarında Çilem Dağıstanlı'nın hazırlayıp sunduğu Siyaset Masası programında, Dipkarpaz-Zaferburnu yolunun yapılmamasıyla ilgili yıllardır süregelen sorunları dile getirdi. Bakırcı, “Bu yolun yapılmaması, hem bölge halkını hem de turizmi olumsuz etkiliyor. 2012’den 2025’e kadar hâlâ bekliyoruz. Artık tahammülümüz kalmadı” dedi.

Cumartesi günü gerçekleşen eyleme de değinen Bakırcı, “Sesimizi Karpaz’dan duyuramadık, Lefkoşa’dan bir kez daha duyuralım. Sayın Bakanımız geçtiğimiz yıl müjde verdi ama hiçbir adım atılmadı. Şimdi de yol yapımı Nisan ayına ertelendi. Ancak Nisan’da bile başlanamayacağı görülüyor” ifadelerini kullandı.

Bölgedeki yolların durumu hakkında konuşan Bakırcı, “Turistlerin çoğu, yolların kötü durumu nedeniyle bir kez gelip bir daha gelmiyor. Dar, bozuk yollar, kazalar, hatta yolda kalan otobüsler… Turizmi geliştirmek için öncelikle bu yolları düzeltmek şart” diyerek, yolun bir an önce yapılmasının bölge ekonomisi için hayati olduğunu belirtti.

Ekoturizme Çağrı

Bakırcı, turizmde sadece büyük otellere odaklanılmaması gerektiğini söyleyerek, ekoturizme dikkat çekti. “Karpaz doğasıyla huzur bulduğumuz bir yer. Beş yıldızlı oteller yerine ekoturizmi destekleyerek bu güzelliği koruyarak kalkınabiliriz. Girne’den, Lefkoşa’dan gelen insanlar bu huzur için Karpaz’a geliyor. Ancak kötü yollar ve destek eksikliği nedeniyle kalkınma sağlayamıyoruz” dedi.

Karpaz Emirnamesi Eleştirisi

2002-2003 yıllarında hayata geçirilen Karpaz Emirnamesi’ne de değinen Bakırcı, “Bu emirnameyi kaldırın demiyoruz, ama bir imar planıyla güncellenmeli. Doğayı bozmadan, sürdürülebilir turizm anlayışıyla hareket etmeliyiz. Ancak bugüne kadar bu konuda adım atılmadı diyerek, Turizm Bakanlığı’na çağrıda bulundu.

Belediye Borçlarında İyileşme

Göreve geldiklerinde belediyenin borç yüküyle mücadele ettiklerini belirten Bakırcı, “Şu an esnafa borcumuz yok, düzenli ödemelerimizi yapıyoruz. Bankalara olan borçların bir kısmını kapattık, kalanlar için yapılandırılmış ödeme planı uygulanıyor. Daha önce yapılamayan sigorta ve ihtiyaç sandığı yatırımları artık düzenli olarak yapılıyor” diyerek mali yapıda ciddi bir iyileşme sağladıklarını ifade etti.

“Artık Görmezden Gelinmek İstemiyoruz”

Bakırcı, hükümete seslenerek “Merkezden uzakta olabiliriz, ama gönülden ırak olmak istemiyoruz. Devletin elini bölgede hissetmek istiyoruz. Bu bizim en doğal hakkımız” dedi.