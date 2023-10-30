Bakırcı: “Av öncesinde kontroller yapıldı”

Erenköy-Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı, av öncesinde kontrollerin yapıldığını kaydetti.

Erenköy-Karpaz Belediye’sinden yapılan yazılı açıklamada, dün başlayan büyük av nedeniyle Erenköy-Karpaz Belediyesi sınırlarına gelen ve bölgede avlanan avcılarla birlikte getirilen av köpeklerinin denetlendiği belirtildi.

Belediye ekipleri tarafından yapılan incelemelerde 50 aracın ve 200'ün üzerinde av köpeğinin belgelerinin kontrol edildiği ifade edilen açıklamada, denetimlerde herhangi bir sorun yaşanmazken, 8 adet çipsiz köpek tespit edilerek çip takıldığı kaydedildi.

Erenköy-Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı, 13 hafta süren büyük av sezonunun ilk gününde bölgeye gelen tüm avcılara, denetim ve kontroller konusunda hassasiyet gösterdikleri için teşekkür etti.

Bakırcı, bu hassasiyetin av sezonu ve sonrasında da devam etmesini umduğunu belirtti.