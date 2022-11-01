Bakü'de Azerbaycan ile KKTC'nin kardeşliğini yansıtan fotoğraf ve resim sergisi açıldı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Azerbaycan ile KKTC'nin tarihi ve doğal güzelliklerinin karelerinden oluşan "Kardeş Ülkeler" isimli fotoğraf ve resim sergisi açıldı.

KKTC Bakü Temsilciliği Eğitim ve Kültür Ataşesi Tevfik Ulual ve Azerbaycanlı öğrencilerin fotoğraf karelerinden oluşan serginin açılışına, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Askeri Ataşe Tuğgeneral Zekeriya Yalçın, Bakü'ye bağlı Surahanı ili Valisi Aziz Azizov, Azerbaycan sivil kuruluşu temsilcileri, Karabağ savaşı gazileri, şehit aileleri ve sanatseverler katıldı.

Surahanı Gençler Evi'nde düzenlenen etkinlikte konuşma yapan KKTC Bakü Temsilcisi Turganer, sergiyi dost ülke Azerbaycan'ın 44 günlük Karabağ Savaşı'nda elde ettiği zaferi kutlamak ve Azerbaycan'a olan desteklerini göstermek için düzenlediklerini bildirdi.

Turganer, temsilciliklerinin Bakü'deki faaliyetinin 25. yılında KKTC'yi Azerbaycanlı kardeşlerine daha yakından tanıtmak, ülkenin zengin tarihi ve doğal güzelliklerini görsel olarak göstermek arzusunda olduklarını belirterek serginin oluşmasında emeği geçenlere şükranlarını iletti.

Türkiye Büyükelçisi Bağcı ise, Türkiye, Azerbaycan ve KKTC'nin dostluk ve kardeşliğine işaret ederek "KKTC'nin bayrağı dünyanın her bir köşesinde dalgalanacaktır. Bu mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Azerbaycan ile KKTC ilişkilerinin aynı Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler gibi güçlü ve derin olması için çalıştıklarını vurgulayan Bağcı, ticari, kültürel, eğitim, turizm ilişkilerinin artması yönündeki çabaları sonuna kadar desteklediklerini ifade etti.

Bağcı, sergide fotoğrafları yer alan Ulual ve Azerbaycanlı gençlere teşekkür etti.

Surahanı Valisi Azizov da 8 Kasım Zafer Bayramı öncesinde böyle bir etkinliğin yapılmasının önemli olduğunu vurgulayarak KKTC Bakü Temsilciliğine teşekkür etti.

KKTC Bakü Temsilciliği Eğitim ve Kültür Ataşesi Ulual, 2008'de başladığı ve halen de sürdürdüğü fotoğrafçılık hobisi ile kardeş ülkeler KKTC ve Azerbaycan'ın güzelliklerini, tarihi ve doğasını karşılıklı tanıtmayı amaçladığını söyledi.

Azerbaycan'da 2. kez fotoğraf sergisi düzenlediğini belirten Ulual, benzeri etkinliklerin kardeş ülkeler arasında devam etmesini arzu ettiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Büyükelçi Bağcı ve diğer katılımcılar sergiyi gezdi. Sergide, Azerbaycanlı öğrenciler dans ve müzik gösterisi de sundu.

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01/11/2022 16:27