Bakü'de büyük şok!

A Milli Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında Galler'e 2-0 mağlup oldu. İkinci karşılaşmadan da puan çıkaramayan Ay-yıldızlılar, gruptan çıkma şansını zora soktu.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada Galler, Ramsey ile 43. dakikada 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.

Galler, 61. dakikada Bale ile penaltı kaçırdı.

Roberts ile 90+5'te 1 gol daha bulan Galler, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

İkinci karşılaşmadan da puan çıkaramayan Ay-yıldızlılar, gruptan çıkma şansını zora soktu.

Galler ise puanını 4'e yükseltti ve 3. maçlar öncesi avantaj yakaladı.

A Grubu'nda günün diğer maçında ise İtalya ile İsviçre TSİ 22.00'de Roma Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.

Ay-yıldızlı ekip, A Grubu'ndaki son maçında ise 20 Haziran'da TSİ 19.00'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda İsviçre ile karşı karşıya gelecek.

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16/06/2021 21:00