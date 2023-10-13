Bakü'de KKTC Rüzgarı Esti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel Bakü’de “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kültür ve Tanıtım Günleri” etkinliği çerçevesinde düzenlenen gala yemeğine katıldı.

Yemeğe, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, Başbakan Ünal Üstel ve eşi Zerrin Üstel’in yanısıra, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçisi Doç. Dr. Cahit Bağcı, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer ile Azerbaycan Diaspora Komitesi Bakanı Fuad Muradov, Korgeneral Bahtiyar Ersay, TÜRKPA Genel Sekreteri Büyükelçi Mehmet Süreyya Er, ATİB Başkanı Cemal Yangın, Azerbaycanlı bazı bakan yardımcıları, milletvekilleri, üniversite rektörleri, iş adamları ile KKTC’den gelen temsilciler katıldı.

Muhteşem bir atmosferde gerçekleşen gala yemeğinde "3 Devlet Tek millet" mesajları verildi ve yeni Kıbrıs politikası büyük destek gördü.

Gala yemeği iki ülkenin milli marşları okunarak başladı. KKTC’nin bir tanıtım filminin gösterildiği gecede İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu da bir dans gösterisi sundu.