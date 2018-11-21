Bal kabağının bilinmeyen faydaları

Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, bal kabağının akciğer kanseri riskini azalttığını söyledi. Bal kabağının yüzde 90 dan sudan oluştuğunu belirten Uzman Diyetisyen Yıldırım, “Lif içeriği yüksek ve kalorisi düşüktür. 1 bardak haşlanmış, süzülmüş, pişmiş, tuzsuz kabak 49 kaloridir. 2 gram protein, 12 gram karbonhidrat ve 3 gram diyet lifi içerir. İyi bir C vitamini kaynağıdır. Hastalıklara karşı savaşan bütün besin öğelerini (potasyum, pantotenik asit, magnezyum, C ve E vitamini, demir, çinko, selenyum, kalsiyum, niasin ve folat ) içerir” dedi.

Bal kabağının parlak turuncu renginin onun önemli bir antioksidan olan beta karotenden zengin olduğunu gösterdiğini kaydeden Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, “Beta karoten bitki karotenoidlerinden biridir ve vücutta A vitaminine dönüşür. A vitaminine dönüşümüyle beta karoten sağlık için önemli fonksiyonları gerçekleştirir.

Mevcut çalışmalar beta karoten içeren zengin bir diyetin bazı kanser türlerine (akciğer, kolon, mesane, serviks, meme, cilt) yakalanma riskini azaltabildiği ve kalp hastalığına karşı koruma sağladığını göstermiştir.

Beta karoten diğer hastalıkların yanı sıra katarakt ve yaşlanmanın getirdiği dejeneratif (dokuların normal yapılarının bozulup, fonksiyonlarını yapamayacak hale gelmesi ) etkilerin oluşum riskini azaltmaktadır.

Diğer beta karoten kaynakları: Havuç, kabak, brokoli, tatlı patates, kayısı ve yeşil yapraklı sebzelerdir. A vitamininden zengin besinleri günde 1-2 porsiyon tüketmek yeterlidir . Aşırı tüketimi derinin renginin sarı/turuncuya dönmesine neden olur" şeklinde konuştu.