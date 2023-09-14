Balalan - Yenierenköy yolundaki asfalt kaplama işleri devam ediyor...

Karayolları Master planı kapsamında Balanan - Yenierenköy yolundaki asfalt kaplama işleri devam ediyor.

Karayolları Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Yenierenköy Kavşağında çalışmaların sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için mevcut yol trafiğe kapatılarak, trafik servis yolundan sağlanacak.

Çalışmaların 15 – 17 Eylül tarihleri arasında tamamlanması sonrası trafik tekrar mevcut yola verilecek.

Karayolları Dairesi açıklamasında bu güzergâhı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.