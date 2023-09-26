Balalan – Yenierenköy yol yapımı nedeniyle bazı güzergahlar trafiğe kapatılacak.

Karayolları Dairesi’nden yapılan konuyla ilgili açıklama şöyle:

“Ziyamet - Balalan güzergâhından gelen anayolun Balalan köy girişi ile Büyükkonuk -Balalan - Ziyamet kavşağı kısımlarında yapılacak asfalt kaplama faaliyetleri nedeniyle konu yol güzergâhları trafiğe kapatılacak. Trafik alternatif yol güzergâhından sağlanabilecek. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.”