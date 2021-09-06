Balayı için yola çıkan damat aşı süresini tamamlamadığı için uçağa alınmadı

Türkiye'de 6 Eylül itibarıyla iç hat uçuşlarında aşısı olmayan yolculardan negatif PCR testi isteniyor. Eşi ile birlikte balayına giden ancak aşısı eksik olduğu için PCR testi ibraz etmek zorunda kalan bir kişi uçağa binemedi.

Artık aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası yolculuklardan negatif sonuçlu PCR testi isteniyor.

Biletleri kontrol edilerek İstanbul Havalimanı'na giriş yapan yolcular, bilet ve bagaj işlemleri için kontuarlara geldiklerinde görevliler tarafından HES uygulaması üzerinden aşılı, geçirilmiş hastalık veya 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi kontrolü yapıldı.

HES uygulaması üzerinden gerekli izinleri vermeyi unutan yolculara ise görevliler yardımcı olurken, aşı sürecini tamamlamamış ve negatif PCR testi bulunmayan yolcuların uçuşlarına izin verilmedi.

Test yaptırmak isteyen yolcular, İstanbul Havalimanı'ndaki test merkezine yönlendirildi.

"Ben ilk doz aşımı olmuştum ikincisini olmamıştım"

Eşi ile balayına gitmek için İstanbul Havalimanı'na giden ancak aşı süresini tamamlamadığı için uçağa alınmayan Güven Halisdemir, "Eşimin aşıları tam olduğu için o uçağa bindi. Ben ilk doz aşımı olmuştum ikincisini olmamıştım. Bu yüzden benden PCR testi istediler ve uçağa almadılar. Eşimle birlikte Nevşehir'e balayına gidecektik. Eşim iki doz aşıyı olmuştu o uçağa bindi. Dün evlenmiştik bugün balayına gidecektik. Uçağımı ertelettim" dedi.

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06/09/2021 12:14