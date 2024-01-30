Balcı: Mağusa’da atıl durumdaki yapılar, şehir güvenliğini tehdit ediyor

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Mağusa İlçe Başkanı Ece Balcı, Gazimağusa’da atıl durumda bulunan binaların şehir güvenliğini tehdit ettiğini belirterek, Gazimağusa Belediyesi ve polisi, göreve çağırdı.

Balcı yaptığı yazılı açıklamada, terkedilmiş veya boş bırakılmış yapıların, suç mekanları haline geldiğini ifade ederek, “Bu yapılar mahalle içlerinde tehlike yuvalarına dönüşmüş durumdadır” dedi.

Gazimağusa Belediyesi’ne ait Palm Beach bölgesindeki eski kreş binasının da yıllarca atıl durumda kaldığını ve bahçesinin çocuk parkı olarak kullanıldığını belirten Balcı, “kim olduğu bilinmeyen grupların, bina içinde ateş yaktığını ve çevreye küfürler savurarak, bölge sakinlerini tehdit ettiğini” ileri sürdü.

Binanın, belediye tarafından derhal kapatılması ve güvenliğinin sağlanması gerektiğini kaydeden Balcı, bölgenin güvenliğini sağlamakla yükümlü tüm birimleri de göreve davet etti.