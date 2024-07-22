Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Mağusa İlçe Başkanı Ece Balcı, Bakanlar Kurulu kararıyla Vakıflar İdaresi’ne devredilmek istenen Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) deniz arazileri için, Vakıflar’la DAÜ’nün iş birliği yapması gerektiğini vurguladı

Balcı: Vakıflar DAÜ ile protokol yapmalı, araziler eğitim ve bilim için projelendirilmeli

Yazılı açıklama yapan Balcı, DAÜ’ye ait bazı arazilerin Kıbrıslırum mülk sahibinin Taşınmaz Mal Komisyonu’na (TMK) başvurduğunu hatırlattı ve TDP olarak federal çözümün en büyük engellerinden birinin mülk sorunu olduğunun bilincinde olduklarını söyledi.

Balcı, bu nedenle DAÜ’deki mala karşılık istenen güneydeki Vakıf arazileri nedeniyle, Vakfın da DAÜ deniz tesisi yanındaki arazileri talep etmesini, eğer DAÜ ile protokol yapılıp eğitim ve bilim için projelendirilecekse desteklediklerini belirtti. Balcı ayrıca, üniversite de bu alanı hem eğitim hem de gelir getirici projelerle çevreyi ve doğayı da koruyarak çalıştırmalıdır” dedi.

“Bakanlar Kurulu kararı revize edilmeli”

Balcı, “DAÜ’nün kullanımında olan deniz tesisi ve kongre sarayı arasında kalan arazilerin DAÜ kullanımına verilmesi üniversitenin kalkınması için büyük bir adım olacaktır. Bu yüzden Bakanlar Kurulu’nun kararını revize etmesi ve tıpkı DAÜ Beach Clup için koyulan (sembolik ücret karşılığı DAÜ’ye kiralama) madde gibi yeni bir maddeye yer verilmesi gerekmektedir.

Balcı, Vakıflar İdaresi’nin kuruluş amacına ters düşmemesi gerektiğini vurgulayarak, arazileri casinolu otel gibi yatırımlar için vermemesi gerektiğini, DAÜ’yle iş birliğinde olması gerektiğini kaydetti.