Baldızına tecavüz etti tutuklandı

(Kamalı Haber) - Lefkoşa'da aynı evde kaldığı 26 yaşındaki baldızına tecavüz eden Türkmanistanlı 38 yaşındaki A. O. tutuklanarak dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Ahmet Kavan olayla ilgili bulguları aktardı. Kava, zanlı A. O.'un 10 Haziran saat 09.30 birlikte kaldığı 26 yaşındaki baldızı R.Y.’ye evin salonunda tecavüz ettiğini söyledi.

Polis, şikayetin aynı gün yapıldığını ve zanlının aynı gün saat 13.00 sıralarında evinde tespit edilerek tutuklandığını ifade etti.Zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini kaydeden polis, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.