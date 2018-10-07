Baldökan Otoparkı olayı zanlılarına 3’er gün tutukluluk

Girne Baldökan otoparkı’nda dün meydana gelen soygun ve darp olayıyla ilgili yakalanan Alparslan Kuşçu ve Murat Kazıcı bugün mahkemeye çıkarıldılar.

Mahkeme Zanlılar aleyhine 3 gün tutukluluk emri verdi.

Zanlılar, dün Girne Baldökan otoparkı’nda Aylin Akdeniz’e ait jeep aracın camlarını kırarark içinden para ve bazı özel eşyaları çalmış, ardından iki kişiye bıçak çekerek darp etmiş ve telefonunu çalarak olay yerinden kaçmıştı.

Alparslan Kuşçu ve Murat Kazıcı polis tarafından yakalanarak bugün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Soygun,kasti hasar, sirkat, kanunsuz bıçak taşıma ve gasp suçlarından tutuklanan zanlılar aleyhine 3 gün tutukluluk emri verildi.

Polis soruşturması sürüyor.

BRT