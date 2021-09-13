Balenciaga’ya 10 bin TL’lik pantolonu için ‘ırkçılık’ suçlaması

Daha önce ‘pazar çantası’nı 10 bin TL’lik bir fiyattan satışa sunduğu için eleştirilen hedefi olan lüks moda markası Balenciaga bu kez da ırkçılık suçlamalarıyla karşı karşıya.

İspanyol lüks moda markası Balenciaga tarafından bin 200 dolar yani 10 bin TL gibi bir fiyata satışa konulan pantolon sosyal medyada olay oldu.

90’LI YILLAR HİP-HOP KÜLTÜRÜNE ATIF

Balenciaga tarafından tasarlanan ‘Tropme-L’oeil’ gri eşofman altı, 90’lı yıllarda hip hop kültürüne atıfta bulunan kendiliğinden boxer şorta sahip.

Gerçek adı Josiah Hyacinth olan TikTok kullanıcısı @mr200m__, 2 Eylül’de Selfridges’te tasarımı eleştiren bir video yayınladıktan sonra tartışmalar alevlendi.

Hyacinth, pantolonun ‘ırkçı hissettirdiğini’ söyledi. 1,6 milyondan fazla görüntülenme alan videoda Hyacinth, Balenciaga’yı siyahi kültürün simgelerinden olan bir ürünü maddi çıkarları için kullanmakla suçluyor.

Northridge’deki California Eyalet Üniversitesi’nde Afrika Çalışmaları Direktörü Doç. Marquita Gammage, CNN’e yaptığı gönderdiğini bir e-postada, ‘Balenciaga’nın büyük kazançlar elde etme umuduyla Siyahi kültürü sömürme girişiminden’ rahatsız olduğunu ifade etti.

BALENCİAGA’DAN AÇIKLAMA

Meksika, Zara, Anthropologie ve Patowl gibi markaları da benzer nedenlerden dolayı suçluyor.

Balenciaga’nın baş pazarlama sorumlusu Ludivine Pont, CNN’e yaptığı açıklamada Trompe-L’Oeil pantolonlarının neden olduğu tartışma hakkında ifadelerde bulundu. Pont, “Koleksiyonlarımızın çoğunda farklı gardırop parçalarını tek bir giyside bir araya getiriyoruz, örneğin eşofman pantolonlar, kot pantolonlarla kombinlenen kargo şortlar ve tişörtlerin üzerine katlanmış düğmeli gömlekler. Bunları koleksiyonlarımızda sıkça görmeniz mümkün” dedi.

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13/09/2021 13:48