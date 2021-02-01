Balerinin serveti dünyayı hayrete düşürdü!

Vladimir Putin'in en yakın arkadaşlarından birinin balerin kızının, gizemli ikinci bir para kaynağından yılda yaklaşık 20 milyon sterlin (200 milyon lira) kazandığı ortaya çıktı.

Dünyaca ünlü Bolşoy Balesi'nde dansçı olan 22 yaşındaki Maria Shuvalova, 'sermaye varlığı yönetimindeki' diğer rolü için günde 75 bin sterlin (750 bin lira) kazanıyor.

Bu, genç balerinin, enerji devi Gazprom ve en büyük finans kurumu Sberbank gibi Rus devlerinin patronlarından daha fazla kazandığı anlamına geliyor.

Maria Shuvalova'nın gizemli ikinci kazancının, dünyaca ünlü gösterideki yıllık maaşının dokuz katı olduğunu iddia eden medya soruşturması, 2018 yılına ait sızdırılmış vergi kayıtlarını elde ettiğini iddia ediyor.

Buna göre Maria'nun Rusya'daki en zengin balerin olduğunu iddia edebilir. Maria, Rusya'nın güçlü devlet geliştirme şirketi VEB.RF'nin patronu olan 54 yaşındaki Igor Shuvalov'un kızı.

Igor Shuvalov, 2018'in başında Putin'in başbakan yardımcısıydı ve Kremlin liderine yakınlığını sürdürüyor.

Igor'un kızı Maria, dünyaca ünlü Bolşoy'da dansçı olarak, Portekiz, Hollanda, İtalya, Bali ve Tenerife dahil olmak üzere son iki yılda dünyanın dört bir yanında dans etti.

Maria bu ay ise, ailesinin Dubai'deki lüks tatil köyünde güneşleniyor. Tatler dergisinin Rus edisyonunda, "Maria'nın zaman yönetimi konusunda başarılı olduğu ve yoğun seyahat programına rağmen prova yapmayı başardığı" yazdı.

Rus medyası ise, "Bu döneme ilişkin gelirine ilişkin veriler bize Federal Vergi Servisi veri tabanlarına erişimi olan bir kaynak tarafından sağlandı" diye açıkladı.

Haberde, "Bilginin güvenilirliği konusunda hiç şüphe yok... En ilginç şey, Maria Shuvalova'nın bu aşırı yüksek maaşını aldığı yer." ifadeleri kullanıldı.

Haber, 22 yaşındaki balerinin, Sibirya'nın Novosibirsk kentindeki NOVAT opera binasında, Uyuyan Güzel'de Kırmızı Başlıklı Kız olarak dans ettiği sırada geldi.

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Putin'in çevresindeki seçkin Ruslarla ilgili son vergi sızıntısının adından medya soruşturması, Maria'nın maaşının, daha önce babasının avukatı olduğuna inanılan Sergei Kotlyarenko ile bağlantılı bir şirket olan KSP Capital Asset Management tarafından yapıldığını açıkladı.

Raporlara göre, şirket 600'den fazla kişinin ve 19 tüzel kişiliğin varlıklarını yönetiyor, ancak kayıtlarda Maria bir çalışan olarak görünmüyor.

Uluslararası Şeffaflık Örgütü Rusya Genel Müdür Yardımcısı Ilya Shumanov, "Bir kadının iki milyar ruble gelir elde edebilmesi için hangi yetkinliklere sahip olması gerektiğini hayal etmek zor" dedi.

Ilya Shumanov, sözlerini "Kotlyarenko ile Shuvalov arasındaki ilişkinin uzun süredir bilindiği düşünüldüğünde, şirketten para çekiliyor gibi görünüyor." diye sürdürdü.

Shuvalov, uzun zamandır Putin hükümetinin en zengin üyesi olarak görülüyordu. Geçmişteki haberler, Londra'nın merkezinde Thames Nehri'ne bakan bir mülk sahibi olduğunu ortaya koymuştu.

Genç balerin, iddia edilen serveti hakkında açıklama yapmaktan kaçındı, ancak sosyal medya ayarlarını değiştirerek yorumları engelledi.

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01/02/2021 11:42