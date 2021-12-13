Bali’de tonlarca atık sahillere doldu

Gelirinin yaklaşık yüzde 80’ini turizm faaliyetlerinden elde eden Bali, muson rüzgarları nedeniyle tonlarca atıkla doldu taştı.

Endonezya’ya bağlı ada ülkesinde, özellikle sahillere kuvvetli muson rüzgarları nedeniyle plastik atık ve çöpler gelirken, turistler ve ada sakinleri temizlik çalışması başlattı.

Ada ülkesinin ünlü plajlarından Berawa’da karaya vuran tonlarca plastik atığın ve çöpün temizlenme çalışmaları devam ederken, yağış ve rüzgarların adayı kirletmeye devam ettiği aktarıldı.

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13/12/2021 10:38