Balık Avcılık Faaliyetlerinde Kontrol ve Denetimlere 1 Eylül’den İtibaren Başlanıyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Hayvancılık Dairesi, Su Ürünleri Yasası uyarınca 1 Eylül’den itibaren su ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilir yönetiminin sağlanması amacıyla kontrol ve denetimlere başlanacağını duyurdu.

Hayvancılık Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, KKTC’de sürdürülebilir balıkçılık için yasal mevzuat çalışmalarının uzun süredir devam ettiği ifade edildi; bu kapsamda geçtiğimiz yıl Su Ürünleri Yasası’nda yapılan değişiklikle birlikte önemli bir adım atıldığı hatırlatıldı.

“Geçtiğimiz aylarda ise mümkün olduğunca daha çok balıkçıya ulaşabilmek için ülkemizin değişik bölgelerinde yasal mevzuat bilgilendirme toplantıları düzenlenerek, balıkçılarımızın uyması gereken kurallar hususunda bilgilendirmeler yapılmıştır”denilen açıklamada, Soruşturma Memuru olarak atanan Hayvancılık Dairesi personelinin, Polis Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın işbirliği ile daha etkin denetimlerle sürdürülebilir balıkçılık için önemli bir görev yürütülecekleri vurgulandı.

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24/08/2021 11:09