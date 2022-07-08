Balık ölümleri üzerine Bafra Göletinde su örnek analizi yapıldı

Bafra plajı yanındaki gölette bu sabah yüzlerce balık telef oldu. Balıkların ölüm nedeni büyük merak uyandırdı. Bunun üzerine Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü / Taşkent Doğa Parkı bafra göletinde su örnek analizi yaptı. Yapılan analizde balıkların ölüm nedeninin göletteki organik kirlenme olduğu saptandı. Yapılan açıklamada testlerin belirli aralımlarla tekrarlanacağı aktarıldı. Bafra Göleti su örneklerinden yapılan testler sonucu çıkan değerler şöyle: Toplam dört farklı noktadan örnekler alınmıştır. Yaklaşık 4 saat sonra testler yapılmıştır. Tüm noktalarda tuzluluk değeri aynıdır . Tüm test sonuçları da dört nokta için aynı değerdedir. Bu test sonuçlarından Amonyum-Amonyak değeri oldukça yüksektir. Bu da sistemde Bunun üzerine Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü / Taşkent Doğa Parkı bafra göletinde su örnek analizi yaptı. olduğunu göstermektedir. Düzenli aralıklarla yapılacak testler kirlenmenin geçici mi yoksa devamlı olduğu konusunda bilgi verecektir. Daha ileri tetkik olarak Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ), Biyolojik Oksijen İhtiyaci (BOİ) ölçümlernin yapilması ve kolibasil üreme seviyesi yapılması kesin belirleyicilik açısından tavsiye edilir. Derviş Çavuşoğlu, Su Ürünleri Mühendisi Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü / Taşkent Doğa Parkı

Bu habere tepkiniz:



08/07/2022 23:32