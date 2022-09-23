Balıkçı barınağı için eylem!

Karaoğlanoğlu Avcılık, Atıcılık ve Balıkçılık Derneği, dernek himayesinde bulunan balıkçı barınağının, otel ve casino yapımı için özel bir şirkete verildiğini belirterek perşembe günü eylem yaptı.

Karaoğlanoğlu Kahveler önünde toplananlar, kararın geri alınmasını istedi.

Okunan açıklamada “denize sıfır eşsiz manzaralı arazisi ve paha biçilmez tarihi eserlerin bulunduğu, Girne'nin son nefes alanı, Karaoğlanoğlu balıkçı limanı ve arazisinin, gerçek sahibi olan halka iade edilmesi ve halkın kullanımına sunulacağı bir park alanı yaratmak için hep birlikte ses veriyoruz” denildi.

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23/09/2022 15:15